Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB
Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Легкая и компактная, она весит всего 60 грамм, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, что делает её удобной для работы и развлечений. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет использовать устройство на расстоянии до 15 метров от компьютера, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Для работы мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Устройство от компании A4Tech станет надежным помощником как дома, так и в офисе, удовлетворяя все ваши потребности в работе с компьютером.
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Теги товара: для дизайнеров
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Теги товара: для дизайнеров
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