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Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D)

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Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 1
Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 2
Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 3
Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 1
  • Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 2
  • Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 3
  • Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729917
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
153

Описание товара Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D)

Acer OMR504 — это легкая беспроводная мышь, созданная для комфортной работы в офисе или домашней обстановке. Главная особенность модели — бесшумные кнопки, которые позволяют работать, не отвлекая окружающих щелчками. Мышь поддерживает два режима подключения: быстрый радиоканал 2.4 ГГц через USB-ресивер и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятия порта. Рабочая дистанция составляет до 10 метров. Устройство оснащено точным оптическим сенсором INSTANT S201 с пятью уровнями разрешения (800/1200/1600/2400/3200 DPI), что позволяет легко подстроить чувствительность под любые задачи. Шесть кнопок обеспечивают расширенную навигацию, а ресурс каждой кнопки впечатляет — до 5 000 000 нажатий.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR504 черный (ZL.MCE11.01D)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Страна производитель
Китай
Описание
Acer OMR504 — это легкая беспроводная мышь, созданная для комфортной работы в офисе или домашней обстановке. Главная особенность модели — бесшумные кнопки, которые позволяют работать, не отвлекая окружающих щелчками. Мышь поддерживает два режима подключения: быстрый радиоканал 2.4 ГГц через USB-ресивер и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятия порта. Рабочая дистанция составляет до 10 метров. Устройство оснащено точным оптическим сенсором INSTANT S201 с пятью уровнями разрешения (800/1200/1600/2400/3200 DPI), что позволяет легко подстроить чувствительность под любые задачи. Шесть кнопок обеспечивают расширенную навигацию, а ресурс каждой кнопки впечатляет — до 5 000 000 нажатий.
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Отзывы


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