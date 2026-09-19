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Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 1
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Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397110
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
158

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый

A4TECH представляет беспроводную компьютерную мышь, идеально подходящую для ежедневного использования и работы. Эта мышь весит всего 62 грамма, что делает её лёгкой и удобной для переноски и использования в течение длительного времени. Благодаря радиоканальному подключению она обеспечивает стабильную связь с вашим ПК на расстоянии до 15 метров, что позволяет вам работать без привязанности к рабочему месту. Снабжённая современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, эта мышь гарантирует точное и плавное отслеживание движения, обеспечивая отличную производительность в любом приложении. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что делает её энергоэффективной и практичной в использовании. Компактная и эргономичная, мышь от A4TECH станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Её стильный дизайн и передовые технологии удовлетворят как базовые, так и продвинутые потребности пользователей, обеспечивая комфорт и точность управления.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
113х57х26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет беспроводную компьютерную мышь, идеально подходящую для ежедневного использования и работы. Эта мышь весит всего 62 грамма, что делает её лёгкой и удобной для переноски и использования в течение длительного времени. Благодаря радиоканальному подключению она обеспечивает стабильную связь с вашим ПК на расстоянии до 15 метров, что позволяет вам работать без привязанности к рабочему месту. Снабжённая современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, эта мышь гарантирует точное и плавное отслеживание движения, обеспечивая отличную производительность в любом приложении. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что делает её энергоэффективной и практичной в использовании. Компактная и эргономичная, мышь от A4TECH станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Её стильный дизайн и передовые технологии удовлетворят как базовые, так и продвинутые потребности пользователей, обеспечивая комфорт и точность управления.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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