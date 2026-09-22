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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727544
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый

Эта беспроводная мышь от A4Tech сочетает в себе стильный белый дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным помощником как для работы, так и для развлечений. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете работать или играть из любой удобной для вас точки в комнате, не беспокоясь о запутывающихся проводах. Мышь универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её доступной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, эта мышь обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора, что особенно оценят любители игр и графические дизайнеры. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, что гарантирует её работу даже при разрядке аккумулятора. Интерфейсы подключения включают в себя радиоканал и USB Type-A, а питание осуществляется от встроенного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. С весом всего в 70 грамм, эта мышь легка и удобна в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. И хотя она не оснащена бесшумными кнопками, её эргономичный и сбалансированный дизайн обеспечивает комфортное и продуктивное взаимодействие.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Эта беспроводная мышь от A4Tech сочетает в себе стильный белый дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным помощником как для работы, так и для развлечений. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете работать или играть из любой удобной для вас точки в комнате, не беспокоясь о запутывающихся проводах. Мышь универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её доступной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, эта мышь обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора, что особенно оценят любители игр и графические дизайнеры. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, что гарантирует её работу даже при разрядке аккумулятора. Интерфейсы подключения включают в себя радиоканал и USB Type-A, а питание осуществляется от встроенного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. С весом всего в 70 грамм, эта мышь легка и удобна в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. И хотя она не оснащена бесшумными кнопками, её эргономичный и сбалансированный дизайн обеспечивает комфортное и продуктивное взаимодействие.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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