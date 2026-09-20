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Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black

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Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654241
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black

Мышь A4TECH — это высококачественное универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, она весит всего 85 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное позиционирование курсора. Работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает удобство и экономичность в использовании. Беспроводное подключение посредством радиоканала обеспечивает свободу действий и надежный сигнал на расстоянии до 15 метров от приемника. Модель выполнена в стильном черном цвете, что придаст элегантности вашему рабочему месту. Мышь A4TECH универсальна и подходит как для работы, так и для развлечений. Это надежный выбор для пользователей, ценящих эргономичность и функциональность. Произведенная в Китае, эта мышь гарантирует высокое качество сборки и долговечность.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это высококачественное универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, она весит всего 85 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное позиционирование курсора. Работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает удобство и экономичность в использовании. Беспроводное подключение посредством радиоканала обеспечивает свободу действий и надежный сигнал на расстоянии до 15 метров от приемника. Модель выполнена в стильном черном цвете, что придаст элегантности вашему рабочему месту. Мышь A4TECH универсальна и подходит как для работы, так и для развлечений. Это надежный выбор для пользователей, ценящих эргономичность и функциональность. Произведенная в Китае, эта мышь гарантирует высокое качество сборки и долговечность.


Теги товара: для дизайнеров
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