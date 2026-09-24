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Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)

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Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 1
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 2
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 3
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 4
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 5
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 6
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 7
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 8
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 1
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 2
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 3
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 4
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 5
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 6
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 7
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 8
  • Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)

Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Logitech – идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот универсальный и надежный аксессуар весом всего 90 грамм обеспечит комфорт и точность в работе на протяжении всего дня. Беспроводная технология связи с радиусом действия до 10 метров позволяет вам свободно перемещаться без лишних проводов и сохранять продуктивность в любом месте вашего рабочего пространства. Оснащенная высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует плавное и отзывчивое управление курсором на любой поверхности. Эргономичный и элегантный дизайн в сером и черном цветах добавляет современный акцент вашему рабочему месту, а компактные размеры позволяют брать мышь с собой повсюду. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. Для работы требуется всего одна батарея типа AA, что делает использование данного устройства одновременно простым и экономичным. Мышь Logitech станет вашим надежным помощником в выполнении ежедневных задач, обеспечивая удобство и высокую производительность без лишних усилий.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Logitech – идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот универсальный и надежный аксессуар весом всего 90 грамм обеспечит комфорт и точность в работе на протяжении всего дня. Беспроводная технология связи с радиусом действия до 10 метров позволяет вам свободно перемещаться без лишних проводов и сохранять продуктивность в любом месте вашего рабочего пространства. Оснащенная высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует плавное и отзывчивое управление курсором на любой поверхности. Эргономичный и элегантный дизайн в сером и черном цветах добавляет современный акцент вашему рабочему месту, а компактные размеры позволяют брать мышь с собой повсюду. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. Для работы требуется всего одна батарея типа AA, что делает использование данного устройства одновременно простым и экономичным. Мышь Logitech станет вашим надежным помощником в выполнении ежедневных задач, обеспечивая удобство и высокую производительность без лишних усилий.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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