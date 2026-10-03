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Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923)

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Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 1
Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 2
Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 1
  • Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 2
  • Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
760 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650659
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
66.1x40.3x115.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923)

Оснащенная 3 кнопками мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] подходит для комплектации универсальных ноутбуков и стационарных компьютеров, эксплуатируемых дома или в офисе. Оптический датчик устройства характеризуется разрешением 1000 dpi. Такая точность позиционирования курсора достаточна для эффективного использования любого типового программного обеспечения, в том числе – редакторов документов и интернет-браузеров. Мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] использует для соединения с компьютером помехоустойчивый радиоканал. Подключение осуществляется с помощью комплектного мини-ресивера, устанавливаемого в порт USB. Радиус беспроводной связи составляет 10 м. Мышь получает питание от одной батарейки или одного аккумулятора AA. Устройство готово к использованию «из коробки»: батарейка входит в комплект поставки. Корпус мыши симметричен. Устройство рассчитано на хват как правой, так и левой рукой. В числе преимуществ модели – компактность и легкость. Длина мыши равна 115.4 мм, а масса – 89.9 г. Материал корпуса устройства – приятный на ощупь матовый пластик.

Отзывы о товаре Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
66.1x40.3x115.4
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенная 3 кнопками мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] подходит для комплектации универсальных ноутбуков и стационарных компьютеров, эксплуатируемых дома или в офисе. Оптический датчик устройства характеризуется разрешением 1000 dpi. Такая точность позиционирования курсора достаточна для эффективного использования любого типового программного обеспечения, в том числе – редакторов документов и интернет-браузеров. Мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] использует для соединения с компьютером помехоустойчивый радиоканал. Подключение осуществляется с помощью комплектного мини-ресивера, устанавливаемого в порт USB. Радиус беспроводной связи составляет 10 м. Мышь получает питание от одной батарейки или одного аккумулятора AA. Устройство готово к использованию «из коробки»: батарейка входит в комплект поставки. Корпус мыши симметричен. Устройство рассчитано на хват как правой, так и левой рукой. В числе преимуществ модели – компактность и легкость. Длина мыши равна 115.4 мм, а масса – 89.9 г. Материал корпуса устройства – приятный на ощупь матовый пластик.
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