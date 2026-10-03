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Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)

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Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 1
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 2
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 3
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 4
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 5
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 6
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 7
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 8
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 9
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 10
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 6
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 7
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 8
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 9
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 10
  • Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
38x107x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)

Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Этот беспроводной манипулятор сочетает в себе удобство и технологичность, предлагая пользователю полезные особенности. Данная модель обладает оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Вес устройства составляет 180 г, что придаёт ему стабильность в использовании и делает манипуляции более уверенными. Мышь оснащена Bluetooth-интерфейсом, что позволяет легко подключаться к устройствам без лишних проводов. Радиус действия беспроводной связи достигает 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфорт при работе. Для питания мыши требуется две батарейки типа AA, что гарантирует длительное время автономной работы. A4TECH предлагает изысканный дизайн в черном цвете, который идеально впишется в любую рабочую среду и подчеркнёт ваш стиль. Эта мышь — надежный спутник для вашего ноутбука, обеспечивая удобство и стабильную работу как в офисе, так и дома.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
38x107x60
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Этот беспроводной манипулятор сочетает в себе удобство и технологичность, предлагая пользователю полезные особенности. Данная модель обладает оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Вес устройства составляет 180 г, что придаёт ему стабильность в использовании и делает манипуляции более уверенными. Мышь оснащена Bluetooth-интерфейсом, что позволяет легко подключаться к устройствам без лишних проводов. Радиус действия беспроводной связи достигает 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и комфорт при работе. Для питания мыши требуется две батарейки типа AA, что гарантирует длительное время автономной работы. A4TECH предлагает изысканный дизайн в черном цвете, который идеально впишется в любую рабочую среду и подчеркнёт ваш стиль. Эта мышь — надежный спутник для вашего ноутбука, обеспечивая удобство и стабильную работу как в офисе, так и дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but) - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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