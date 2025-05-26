Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 390 руб. 2 000 руб.
В наличии
Код товара: 486230
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 390 руб. -31%
2 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Достоинства:
Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Достоинства:
Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - этот товар вы можете купить по цене 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Достоинства:
Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Достоинства:
Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели