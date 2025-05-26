Top.Mail.Ru
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)

9 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 1
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 2
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 3
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 4
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 5
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 1
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 2
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 3
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 4
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 5
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 390 руб.  2 000 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
1 390 руб. -31%
2 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)

Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Никита З.

Достоинства:


Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Артем И.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Никита З.

Достоинства:


Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Артем И.

Достоинства:


Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели


Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - этот товар вы можете купить по цене 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...