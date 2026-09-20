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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey

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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654229
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
195

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey

Мышь A4TECH представляет собой стильное и надежное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Весом всего 79 г, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что позволяет ей стать отличным выбором для повседневной работы и длительных сессий за компьютером. Благодаря Bluetooth интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы получаете свободу движений без лишних проводов. Эта беспроводная мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное слежение и плавное перемещение курсора, что делает её удобной как для работы, так и для игр. A4TECH обладает стильным серым дизайном, что позволяет ей гармонично вписываться в любое рабочее пространство. Созданная специально для ПК, эта мышь легко подключается, обеспечивая стабильное и эффективное соединение. Оптический сенсор позволяет быстро и точно реагировать на ваши команды, обеспечивая максимально приятный пользовательский опыт. A4TECH — это сочетание передовых технологий и утонченного дизайна, выполненного с вниманием к каждой детали.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой стильное и надежное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Весом всего 79 г, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что позволяет ей стать отличным выбором для повседневной работы и длительных сессий за компьютером. Благодаря Bluetooth интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы получаете свободу движений без лишних проводов. Эта беспроводная мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное слежение и плавное перемещение курсора, что делает её удобной как для работы, так и для игр. A4TECH обладает стильным серым дизайном, что позволяет ей гармонично вписываться в любое рабочее пространство. Созданная специально для ПК, эта мышь легко подключается, обеспечивая стабильное и эффективное соединение. Оптический сенсор позволяет быстро и точно реагировать на ваши команды, обеспечивая максимально приятный пользовательский опыт. A4TECH — это сочетание передовых технологий и утонченного дизайна, выполненного с вниманием к каждой детали.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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