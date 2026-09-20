Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Smoky Grey
Мышь A4TECH представляет собой стильное и надежное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Весом всего 79 г, она обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что позволяет ей стать отличным выбором для повседневной работы и длительных сессий за компьютером. Благодаря Bluetooth интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, вы получаете свободу движений без лишних проводов. Эта беспроводная мышь оснащена встроенным аккумулятором, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное слежение и плавное перемещение курсора, что делает её удобной как для работы, так и для игр. A4TECH обладает стильным серым дизайном, что позволяет ей гармонично вписываться в любое рабочее пространство. Созданная специально для ПК, эта мышь легко подключается, обеспечивая стабильное и эффективное соединение. Оптический сенсор позволяет быстро и точно реагировать на ваши команды, обеспечивая максимально приятный пользовательский опыт. A4TECH — это сочетание передовых технологий и утонченного дизайна, выполненного с вниманием к каждой детали.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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