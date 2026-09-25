Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC выполнена в симметричном корпусе фиолетового цвета. Поэтому она удобна для работы любой рукой. Корпус опоясывает полоса RGB-подсветки с поддержкой 16.8 млн. оттенков. Логотип на верхней стороне корпуса также подсвечивают разные цвета. Особенность подсветки в возможности присваивать макросам анимированные эффекты. Вы сможете понять, какой макрос включен в тот или иной момент. Logitech G102 LIGHTSYNC использует светодиодный датчик с разрешением 8000 dpi. При помощи кнопки, расположенной рядом с колесом прокрутки, можно регулировать уровень чувствительности датчика. Благодаря этому можно настроить мышь в зависимости от жанра и динамики игры. 6 кнопок на корпусе ? программируемые. Пружинный механизм, встроенный в правую и левую кнопку, обеспечивает точное и быстрое срабатывание.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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