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Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)

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Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 1
Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 2
Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 1
  • Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 2
  • Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730081
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
155

Описание товара Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)

Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC выполнена в симметричном корпусе фиолетового цвета. Поэтому она удобна для работы любой рукой. Корпус опоясывает полоса RGB-подсветки с поддержкой 16.8 млн. оттенков. Логотип на верхней стороне корпуса также подсвечивают разные цвета. Особенность подсветки в возможности присваивать макросам анимированные эффекты. Вы сможете понять, какой макрос включен в тот или иной момент. Logitech G102 LIGHTSYNC использует светодиодный датчик с разрешением 8000 dpi. При помощи кнопки, расположенной рядом с колесом прокрутки, можно регулировать уровень чувствительности датчика. Благодаря этому можно настроить мышь в зависимости от жанра и динамики игры. 6 кнопок на корпусе ? программируемые. Пружинный механизм, встроенный в правую и левую кнопку, обеспечивает точное и быстрое срабатывание.

Отзывы о товаре Мышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.1
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC выполнена в симметричном корпусе фиолетового цвета. Поэтому она удобна для работы любой рукой. Корпус опоясывает полоса RGB-подсветки с поддержкой 16.8 млн. оттенков. Логотип на верхней стороне корпуса также подсвечивают разные цвета. Особенность подсветки в возможности присваивать макросам анимированные эффекты. Вы сможете понять, какой макрос включен в тот или иной момент. Logitech G102 LIGHTSYNC использует светодиодный датчик с разрешением 8000 dpi. При помощи кнопки, расположенной рядом с колесом прокрутки, можно регулировать уровень чувствительности датчика. Благодаря этому можно настроить мышь в зависимости от жанра и динамики игры. 6 кнопок на корпусе ? программируемые. Пружинный механизм, встроенный в правую и левую кнопку, обеспечивает точное и быстрое срабатывание.
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