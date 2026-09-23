Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
Беспроводная мышь A4Tech представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, обеспечивая комфортное использование для пользователей ПК. Благодаря радиоканалу и Bluetooth подключению, этот аксессуар легко подключается к вашему устройству, предоставляя надежную связь без использования проводов. С радиусом действия до 10 метров, вы свободно можете перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Устройство оснащено оптическим сенсором высокого качества с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений курсора, будь то работа с документами или динамичная игровая сессия. Элегантное оформление в белых и серых тонах делает мышь стильным дополнением к вашему рабочему месту. Бренд A4Tech славится своими надежными и долговечными продуктами, и эта модель не является исключением. Она сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и продуктивность в использовании. Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в любых задачах.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
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