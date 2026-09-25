Top.Mail.Ru
Мышь Logitech M196 white (910-007460) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech M196 white (910-007460)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 1
Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 2
Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 3
Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 4
Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 1
  • Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 2
  • Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 3
  • Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 4
  • Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727486
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Bluetooth
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Logitech M196 white (910-007460)

Встречайте Logitech M 196 - надежную Bluetooth- мышь, которая освобождает ваше рабочее пространство, подключается за считанные секунды и прочно изготовлена ??из переработанного пластика. Компактный дизайн контурной формы и 12 месяцев работы от батареи позволят вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего. Удобство беспроводного подключения Мышь Logitech M196 обеспечивает надежное соединение Bluetooth, позволяя вам свободно перемещаться без суеты с кабелями. Она идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая плавную и точную работу. Эргономичный и универсальный дизайн Мышь M196 предназначена как для правшей, так и для левшей, предлагая комфорт и эргономику для повседневного использования. Ее простой и практичный дизайн хорошо подходит для различных стилей работы. Длительный срок службы батареи Энергоэффективная и долговечная мышь Logitech M196 может работать в течение длительного времени от одной батареи, что делает ее надежным помощником для долгосрочного использования.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M196 white (910-007460)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Bluetooth
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте Logitech M 196 - надежную Bluetooth- мышь, которая освобождает ваше рабочее пространство, подключается за считанные секунды и прочно изготовлена ??из переработанного пластика. Компактный дизайн контурной формы и 12 месяцев работы от батареи позволят вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего. Удобство беспроводного подключения Мышь Logitech M196 обеспечивает надежное соединение Bluetooth, позволяя вам свободно перемещаться без суеты с кабелями. Она идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая плавную и точную работу. Эргономичный и универсальный дизайн Мышь M196 предназначена как для правшей, так и для левшей, предлагая комфорт и эргономику для повседневного использования. Ее простой и практичный дизайн хорошо подходит для различных стилей работы. Длительный срок службы батареи Энергоэффективная и долговечная мышь Logitech M196 может работать в течение длительного времени от одной батареи, что делает ее надежным помощником для долгосрочного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M196 white (910-007460) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...