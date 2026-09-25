Мышь Logitech M196 white (910-007460)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M196 white (910-007460)
Встречайте Logitech M 196 - надежную Bluetooth- мышь, которая освобождает ваше рабочее пространство, подключается за считанные секунды и прочно изготовлена ??из переработанного пластика. Компактный дизайн контурной формы и 12 месяцев работы от батареи позволят вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего. Удобство беспроводного подключения Мышь Logitech M196 обеспечивает надежное соединение Bluetooth, позволяя вам свободно перемещаться без суеты с кабелями. Она идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая плавную и точную работу. Эргономичный и универсальный дизайн Мышь M196 предназначена как для правшей, так и для левшей, предлагая комфорт и эргономику для повседневного использования. Ее простой и практичный дизайн хорошо подходит для различных стилей работы. Длительный срок службы батареи Энергоэффективная и долговечная мышь Logitech M196 может работать в течение длительного времени от одной батареи, что делает ее надежным помощником для долгосрочного использования.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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