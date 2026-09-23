Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 505908
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Загружаем...
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Загружаем...
920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х80х45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300
Описание товара Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
Мышь беспроводная Defender Warlock GM-709L оснащена игровым функционалом, который позволяет ее владельцу доминировать на поле «битвы» или в стратегиях. Корпус модели выполнен из пластика черного цвета и имеет сотовую поверхность. Оптический светодиодный датчик PixArt PAW3212 обладает разрешением 2400 dpi, но при необходимости этот параметр можно уменьшить. Модель имеет 8 программируемых кнопок. Еще один большой плюс мыши беспроводной Defender Warlock GM-709L заключается в ее автономности. Одного полного заряда хватает до 80 ч функционирования устройства.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х80х45
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Defender Warlock GM-709L оснащена игровым функционалом, который позволяет ее владельцу доминировать на поле «битвы» или в стратегиях. Корпус модели выполнен из пластика черного цвета и имеет сотовую поверхность. Оптический светодиодный датчик PixArt PAW3212 обладает разрешением 2400 dpi, но при необходимости этот параметр можно уменьшить. Модель имеет 8 программируемых кнопок. Еще один большой плюс мыши беспроводной Defender Warlock GM-709L заключается в ее автономности. Одного полного заряда хватает до 80 ч функционирования устройства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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