Top.Mail.Ru
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 1
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 2
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 3
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 4
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 5
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 6
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 7
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 8
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 1
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 2
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 3
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 4
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 5
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 6
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 7
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 8
  • Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
920 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х80х45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)

Мышь беспроводная Defender Warlock GM-709L оснащена игровым функционалом, который позволяет ее владельцу доминировать на поле «битвы» или в стратегиях. Корпус модели выполнен из пластика черного цвета и имеет сотовую поверхность. Оптический светодиодный датчик PixArt PAW3212 обладает разрешением 2400 dpi, но при необходимости этот параметр можно уменьшить. Модель имеет 8 программируемых кнопок. Еще один большой плюс мыши беспроводной Defender Warlock GM-709L заключается в ее автономности. Одного полного заряда хватает до 80 ч функционирования устройства.

Отзывы о товаре Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
130х80х45
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Warlock GM-709L оснащена игровым функционалом, который позволяет ее владельцу доминировать на поле «битвы» или в стратегиях. Корпус модели выполнен из пластика черного цвета и имеет сотовую поверхность. Оптический светодиодный датчик PixArt PAW3212 обладает разрешением 2400 dpi, но при необходимости этот параметр можно уменьшить. Модель имеет 8 программируемых кнопок. Еще один большой плюс мыши беспроводной Defender Warlock GM-709L заключается в ее автономности. Одного полного заряда хватает до 80 ч функционирования устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...