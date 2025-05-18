Мышь UGREEN MU006 (90855) Ergonomic Wireless Mouse черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь UGREEN MU006 (90855) Ergonomic Wireless Mouse черный
Мышь беспроводная Ugreen MU006 [90855] работает от батарейки типа АА. Она нуждается в плановой замене спустя 18 месяцев эксплуатации. Синхронизировать манипулятор помогут интерфейс USB Type-A и ресивер. Выполненный из пластика корпус продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений. Резиновое покрытие исключает вероятность проскальзывания ладней во время управления аксессуаром. Форма мыши беспроводной Ugreen MU006 [90855] удобна для захвата правой рукой. Конфигурацией предусмотрено 6 кнопок с бесшумным нажатием. В качестве ведущего звена использовался оптический светодиодный сенсор. Он обеспечивает плавное скольжение, быструю реакцию на пользовательские запросы, точность при наведении курсора. Колесико прокрутки позволит удобно просматривать файлы и осуществлять навигацию по просторам Сети.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Достоинства:
Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Достоинства:
Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал вторую для жены. Ей мышка очень понавилась. Отзыв своего заказа оставил подробный.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качество за такие деньги, но раздражает люфтующие со звуком боковые кнопки. Если бы этого не было, мышь была бы идеальной за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.
Отзывы о товаре Мышь UGREEN MU006 (90855) Ergonomic Wireless Mouse черный
Достоинства:
Комментарий:
работает, быстро переключается между блютузом и базой
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, действительно тихая мышь. Был глюк при первом включении, перестало реагировать колесо прокрутки. Перезапустил мышь и пока все хорошо. Удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше не нравились беспроводные мыши, но эта зашла. Плюсом, что подключается по BT. Поэтому usb не занимает, хотя адаптер в комплекте в бат отсеке мыши. Когда батарейка садится в Виндовс выскакивает оповещение, что заряда меньше 5%. Возможно еще одну позже куплю для второго устройства. Есть правда одно неудобство. Слева расположены две кнопки и иногда их задеваешь. Одна из них выполняет функцию "назад". Не знаю, можно ли их выключить. Иногда мешает
Достоинства:
Комментарий:
два диапазона бт и через донгл, бесшумное нажатие и эргономика. за эти деньги как говорится - топ)
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, удобная, действительно тихая. Под большой палец есть приятная прорезиненная вставка. Придраться можно только к тому, что доставка переносилась 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
Долго держит батарею, хорошо держится в руке
Достоинства:
Комментарий:
качественный пластик. удобно лежит в руке. тихая. Ugreen, это бренд, это качество.
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось, работает хорошо. посмотрим как будет дальше. тихая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, черная блютус, одна батарейка. Легкая, кнопки тихие
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные! Удобная, тихая, хорошо скользит по коврику. Подключилась без проблем. Посмотрим, как будет дольше в эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Рассчитывала на бесшумное использование.При нажатии кнопок звуков нет. При прокрутке колёсиков звук есть. В целом вопросов к товару нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает и по Bluetooth и по радиоканалу,плюсом идут бесшумные кнопки.Первое впечатление отличное!
Достоинства:
Комментарий:
любимая мышка, но единственная, которая сломалась сама по себе. у одной из таких мышек перестали работать кнопки ни с того ни сего. вообще в жизни не не встречал самопроизвольная поломку мыши. но очень удобная. чтобы переподключить блютуз необходимо нажать и удерживать три клавиши, левую, правую и скрол. почему этого нет в инструкции, не знаю.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал вторую для жены. Ей мышка очень понавилась. Отзыв своего заказа оставил подробный.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют описанию. Мышка шикарная. Для меня, колёсико не шумит, роговые кнопки наживаются тихо. Легко подключилась по блютуз. Огромное спасибо за отзывы покупателей, они помогли решиться приобрести эту желанную мышь, давно хотел купить именно такую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Но иногда подвисает.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка сразу подключилась к компьютеру. Пробовал и по передатчику и через блютуз. Удобная, приятная, клавиши не щёлкают.
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь за свои деньги, беру уже вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень классная мышка! спасибо большое! эргономика идеальная. тихие клавиши, на плеере кнопки уже назначены. хороший софт.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая удобная мышь, эргономичной формы. Качественная, приятная на ощупь. Питание от одной АА батарейки. Версия с Bluetooth. Тихая, только колёсико иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подключилась быстро к телевизору, планшету, пк, работает тихо, для ежедневных задач подходит, Не для киберспорта, инструкция понятная, думаю, что и автономность будет более чем достаточной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, легкая эргономичная, есть блютус. Вполне доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная. Быстрое подключение. На долго хватает батареек. Качественные материалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Батарейка в комплект не идет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Лёгкая, бесшумная, нормального размера. Может одновременно подключаться к двум устройствам: 1 - через usb донгл 2,4 ГГц, 2 - по Bluetooth. Переключение между устройствами моментальное, по нажатию кнопки на верху мыши. Длительное нажатие переключает DPI. В общем мышь своих денег стоит, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ugreen Мышь беспроводная 15064, она же модель 90855, она же UGREEN MU006. Работает по USB 2.4G и Bluetooth 5.0 Из сна выходит простым движением. Не нужно для этого нажимать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее впечатление, приятная мышь, но легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качество за такие деньги, но раздражает люфтующие со звуком боковые кнопки. Если бы этого не было, мышь была бы идеальной за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, легкая, удобная, хорошо лежит в руке, пожалуй одна из лучших пл соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, эргономика отличная, в руке как вылитая сидит. Два варианта подключения, но приобреталась для работы с ноутбуком по этому нужна была возможность подключения по bluetooth, чтоб не занимать usb порты приёмником. Сколько прослужит время покажет. Мышка именно для работы, а не игр.