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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727579
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый

Мышь A4TECH - идеальный помощник для тех, кто ценит универсальность и комфорт в работе. Благодаря радиоканалу она обеспечивает стабильное беспроводное соединение на расстоянии до 15 метров, позволяя вам свободно перемещаться без ограничений. Изящный серый цвет и симметричный дизайн делают эту мышь подходящей как для правшей, так и для левшей. Основной особенностью данной модели является наличие бесшумных кнопок, что делает её идеальной для использования в офисе или в местах, где требуется тишина. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точность и плавность движений курсора, что важно как для работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через беспроводную радиосвязь, что исключает необходимость в кабелях и придает мыши аккуратный вид. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы и избавляет от необходимости постоянно менять батарейки. С весом всего 70 грамм, мышь A4TECH лёгкая и удобная в использовании, не перегружая руку даже после длительной работы. Это универсальное устройство станет отличным выбором как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - идеальный помощник для тех, кто ценит универсальность и комфорт в работе. Благодаря радиоканалу она обеспечивает стабильное беспроводное соединение на расстоянии до 15 метров, позволяя вам свободно перемещаться без ограничений. Изящный серый цвет и симметричный дизайн делают эту мышь подходящей как для правшей, так и для левшей. Основной особенностью данной модели является наличие бесшумных кнопок, что делает её идеальной для использования в офисе или в местах, где требуется тишина. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точность и плавность движений курсора, что важно как для работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через беспроводную радиосвязь, что исключает необходимость в кабелях и придает мыши аккуратный вид. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы и избавляет от необходимости постоянно менять батарейки. С весом всего 70 грамм, мышь A4TECH лёгкая и удобная в использовании, не перегружая руку даже после длительной работы. Это универсальное устройство станет отличным выбором как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.
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Отзывы


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