Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 серый
Мышь A4TECH - идеальный помощник для тех, кто ценит универсальность и комфорт в работе. Благодаря радиоканалу она обеспечивает стабильное беспроводное соединение на расстоянии до 15 метров, позволяя вам свободно перемещаться без ограничений. Изящный серый цвет и симметричный дизайн делают эту мышь подходящей как для правшей, так и для левшей. Основной особенностью данной модели является наличие бесшумных кнопок, что делает её идеальной для использования в офисе или в местах, где требуется тишина. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точность и плавность движений курсора, что важно как для работы, так и для развлечений. Подключение осуществляется через беспроводную радиосвязь, что исключает необходимость в кабелях и придает мыши аккуратный вид. Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы и избавляет от необходимости постоянно менять батарейки. С весом всего 70 грамм, мышь A4TECH лёгкая и удобная в использовании, не перегружая руку даже после длительной работы. Это универсальное устройство станет отличным выбором как для домашнего использования, так и для профессиональной деятельности.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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