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Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) купить с доставкой в Москве
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Мышь Ugreen MU006 Blue (25753)

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Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 1
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 2
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 3
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 4
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 5
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 6
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 7
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 8
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 9
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 10
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 11
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 12
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 13
Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 1
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 2
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 3
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 4
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 5
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 6
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 7
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 8
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 9
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 10
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 11
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 12
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 13
  • Мышь Ugreen MU006 Blue (25753) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677102
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Ugreen MU006 Blue (25753)

Мышь беспроводная Ugreen MU006 [25753] работает от батарейки типа АА. Она нуждается в плановой замене спустя 18 месяцев эксплуатации. Синхронизировать манипулятор помогут интерфейс Bluetooth и ресивер. Выполненный из пластика корпус продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений. Резиновое покрытие исключает вероятность проскальзывания ладней во время управления аксессуаром.

Отзывы о товаре Мышь Ugreen MU006 Blue (25753)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Ugreen MU006 [25753] работает от батарейки типа АА. Она нуждается в плановой замене спустя 18 месяцев эксплуатации. Синхронизировать манипулятор помогут интерфейс Bluetooth и ресивер. Выполненный из пластика корпус продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений. Резиновое покрытие исключает вероятность проскальзывания ладней во время управления аксессуаром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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