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Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный

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Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 3
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Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный
900 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный

Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот беспроводной аксессуар обеспечивает свободу перемещения благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает его идеальным выбором для работы в офисе или дома. Стильный черный цвет подчеркнет профессиональный облик вашего рабочего места. Мышь оснащена современным оптическим сенсором, что гарантирует точность и плавность управления курсором на экране. Интерфейс подключения через Bluetooth позволяет быстро и легко подключиться к устройству без лишних проводов. С весом всего 85 граммов, мышь легко переносить, а ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Питание от одной батарейки типа AA обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Бренд A4TECH известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель идеальным выбором для пользователей, ищущих долговечное и высокопроизводительное устройство для работы и повседневных задач.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот беспроводной аксессуар обеспечивает свободу перемещения благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает его идеальным выбором для работы в офисе или дома. Стильный черный цвет подчеркнет профессиональный облик вашего рабочего места. Мышь оснащена современным оптическим сенсором, что гарантирует точность и плавность управления курсором на экране. Интерфейс подключения через Bluetooth позволяет быстро и легко подключиться к устройству без лишних проводов. С весом всего 85 граммов, мышь легко переносить, а ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Питание от одной батарейки типа AA обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Бренд A4TECH известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель идеальным выбором для пользователей, ищущих долговечное и высокопроизводительное устройство для работы и повседневных задач.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный - по цене 900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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