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Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)

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Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
940 руб.  1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640465
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
180

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)

Мышь Logitech — это высококачественное устройство для ПК, обеспечивающее надежное и комфортное управление. Ее элегантный красный дизайн станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом всего 75 граммов, мышь легкая и удобная для длительного использования. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Беспроводное подключение через интерфейс USB Type-A позволяет удобно работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу передвижения без ограничения проводами. Для питания мыши используется одна батарейка типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая надежность и удобство, которые вы ожидаете от бренда Logitech.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для ПК, обеспечивающее надежное и комфортное управление. Ее элегантный красный дизайн станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом всего 75 граммов, мышь легкая и удобная для длительного использования. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Беспроводное подключение через интерфейс USB Type-A позволяет удобно работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу передвижения без ограничения проводами. Для питания мыши используется одна батарейка типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая надежность и удобство, которые вы ожидаете от бренда Logitech.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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