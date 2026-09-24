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Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)

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Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 1
Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 2
Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 3
Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 4
Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 5
Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 1
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 2
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 3
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 4
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 5
  • Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)

Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для широкого спектра задач. Эта беспроводная мышь оснащена интерфейсами подключения Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство при использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете свободно работать или отдыхать, не беспокоясь о проводах. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения, что делает ее идеальной для как офисной работы, так и для использования дома. Удобный эргономичный хват, предназначенный для правой руки, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Элегантный серый цвет и современный дизайн мыши Acer прекрасно вписываются в любой рабочий или домашний интерьер. Это устройство, выпущенное под надежным брендом Acer, станет отличным дополнением к вашему компьютерному арсеналу, вне зависимости от того, используете ли вы его для работы или развлечений.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для широкого спектра задач. Эта беспроводная мышь оснащена интерфейсами подключения Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство при использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете свободно работать или отдыхать, не беспокоясь о проводах. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения, что делает ее идеальной для как офисной работы, так и для использования дома. Удобный эргономичный хват, предназначенный для правой руки, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Элегантный серый цвет и современный дизайн мыши Acer прекрасно вписываются в любой рабочий или домашний интерьер. Это устройство, выпущенное под надежным брендом Acer, станет отличным дополнением к вашему компьютерному арсеналу, вне зависимости от того, используете ли вы его для работы или развлечений.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033) - по цене 950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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