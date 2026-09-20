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Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black

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Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 2
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1299
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654243
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1299
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black

Мышь A4Tech идеально подойдет для тех, кто ищет надежного и удобного помощника для работы на ПК. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн устройства, делая его стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Благодаря своему легкому весу в 85 граммов, мышь комфортно ложится в руку и не вызывает усталости даже при длительном использовании. Устройство работает на радиоканальном интерфейсе подключения, обеспечивая стабильный и быстрый отклик на ваши действия без лишних проводов. Всего одна батарейка типа AA служит источником питания, это делает эксплуатацию мыши предельно простой и удобной. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1299 dpi, мышь A4Tech предлагает точное и плавное перемещение курсора — идеальный выбор для выполнения как стандартных офисных задач, так и более сложных действий, требующих повышенной точности. Это устройство станет надежным аксессуаром для вашего компьютера, предоставляя вам комфорт и уверенность каждый день.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1299
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech идеально подойдет для тех, кто ищет надежного и удобного помощника для работы на ПК. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн устройства, делая его стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Благодаря своему легкому весу в 85 граммов, мышь комфортно ложится в руку и не вызывает усталости даже при длительном использовании. Устройство работает на радиоканальном интерфейсе подключения, обеспечивая стабильный и быстрый отклик на ваши действия без лишних проводов. Всего одна батарейка типа AA служит источником питания, это делает эксплуатацию мыши предельно простой и удобной. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1299 dpi, мышь A4Tech предлагает точное и плавное перемещение курсора — идеальный выбор для выполнения как стандартных офисных задач, так и более сложных действий, требующих повышенной точности. Это устройство станет надежным аксессуаром для вашего компьютера, предоставляя вам комфорт и уверенность каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black - купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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