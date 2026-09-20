Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black
Мышь A4Tech идеально подойдет для тех, кто ищет надежного и удобного помощника для работы на ПК. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн устройства, делая его стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Благодаря своему легкому весу в 85 граммов, мышь комфортно ложится в руку и не вызывает усталости даже при длительном использовании. Устройство работает на радиоканальном интерфейсе подключения, обеспечивая стабильный и быстрый отклик на ваши действия без лишних проводов. Всего одна батарейка типа AA служит источником питания, это делает эксплуатацию мыши предельно простой и удобной. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1299 dpi, мышь A4Tech предлагает точное и плавное перемещение курсора — идеальный выбор для выполнения как стандартных офисных задач, так и более сложных действий, требующих повышенной точности. Это устройство станет надежным аксессуаром для вашего компьютера, предоставляя вам комфорт и уверенность каждый день.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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