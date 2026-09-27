Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M185 Blue (910-002632)
Мышь Logitech – это современное устройство, изготовленное для удобной работы на ПК. Благодаря своему минимальному весу в 56 граммов, она обеспечивает легкость и комфортность управления в течение всего дня. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет свободно перемещаться в радиусе до 10 метров, что дарит дополнительную свободу действий при работе или развлечениях. Logitech использует оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. Это делает мышь идеальной для выполнения повседневных задач на компьютере. Модель представлена в стильной цветовой гамме, сочетая черный и синий цвета, что добавляет устройству современный и элегантный внешний вид. Как и все продукты бренда Logitech, эта мышь отличается высоким качеством исполнения и надежностью. Она станет отличным выбором для пользователей, которым важно удобство и безупречная работа.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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