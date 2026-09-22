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Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)

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Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727503
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40.5x128x72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)

Defender Pandora GM-502 - стильная игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40.5x128x72
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Pandora GM-502 - стильная игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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