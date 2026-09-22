Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40.5x128x72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150
Описание товара Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)
Defender Pandora GM-502 - стильная игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб. 1 200 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь A4Tech G3-330NS черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Logitech M190 красный/черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40.5x128x72
Страна производитель
Китай
Defender Pandora GM-502 - стильная игровая мышь с радужной подсветкой, эргономичная форма которой обеспечивает комфорт при длительном использовании. Тихие левая и правая кнопки помогут избежать ненужного шума. Также данная модель имеет 2 дополнительные боковые кнопки, приятное покрытие софт-тач и тефлоновые ножки для более гладкого скольжения по любым поверхностям.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Pandora GM-502 white (52502)