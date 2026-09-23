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Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)

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Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 1
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 2
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 3
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 4
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 5
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 6
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 7
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 1
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 2
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 3
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 4
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 5
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 6
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 7
  • Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)

Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство для повседневного использования с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Мышь подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, предлагая стабильное проводное соединение. Серый цвет корпуса добавляет стильный и современный акцент к вашему рабочему пространству. Длина провода составляет 1.8 метров, что обеспечивает удобство в размещении и использовании на рабочем столе. Мышь разработана таким образом, чтобы её могли комфортно использовать как правши, так и левши, благодаря универсальному захвату. Будучи частью авторитетного бренда Logitech, она представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих качественное и долговечное решение для работы за компьютером.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство для повседневного использования с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Мышь подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, предлагая стабильное проводное соединение. Серый цвет корпуса добавляет стильный и современный акцент к вашему рабочему пространству. Длина провода составляет 1.8 метров, что обеспечивает удобство в размещении и использовании на рабочем столе. Мышь разработана таким образом, чтобы её могли комфортно использовать как правши, так и левши, благодаря универсальному захвату. Будучи частью авторитетного бренда Logitech, она представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих качественное и долговечное решение для работы за компьютером.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502) - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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