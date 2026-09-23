Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство для повседневного использования с ПК. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Мышь подключается к компьютеру через интерфейс USB Type-A, предлагая стабильное проводное соединение. Серый цвет корпуса добавляет стильный и современный акцент к вашему рабочему пространству. Длина провода составляет 1.8 метров, что обеспечивает удобство в размещении и использовании на рабочем столе. Мышь разработана таким образом, чтобы её могли комфортно использовать как правши, так и левши, благодаря универсальному захвату. Будучи частью авторитетного бренда Logitech, она представляет собой идеальный выбор для пользователей, ищущих качественное и долговечное решение для работы за компьютером.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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