Мышь A4Tech G3-330NS черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech G3-330NS черный
**A4Tech G3-330NS: беспроводная оптическая мышь для комфортной работы** Представляем вам беспроводную мышь A4Tech G3-330NS. Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и эффективность в работе. **Основные характеристики:** * Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное позиционирование курсора на экране. * Беспроводное подключение через USB-адаптер позволяет свободно перемещаться во время работы. * Три кнопки обеспечивают удобство управления основными функциями. * Бесшумное нажатие кнопок (silent) делает работу более приятной и не отвлекает окружающих. Мышь A4Tech G3-330NS — это надёжное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам она обеспечивает высокую точность и скорость перемещения курсора, а также удобство использования. Если вы ищете качественную и надёжную мышь, то A4Tech G3-330NS может стать отличным выбором. Она подойдёт как для домашнего использования, так и для офисной работы.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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