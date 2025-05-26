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Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB

30 Отзывы
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Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 1
Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 2
Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 3
Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 4
Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155613
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
170

Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB

Мышь A4TECH — это универсальное решение для пользователей, ценящих качество и удобство. Обладая классическим черным дизайном, она легко впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную работу без задержек, что особенно важно для требовательных задач. С весом всего 95 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени, не создавая излишнего напряжения в руке. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, что увеличивает её универсальность. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь A4TECH гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что будет полезно как для работы с документами, так и для игр. Надежность, эффективность и эргономичность делают эту мышь отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная мышь, но размер мелковат. Для работы в офисе не пойдет, зато удобно брать в дорогу
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень нравится данная мышка играю с такой уже около 9 лет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
можно сказать, пятёрка заочно. У меня точно такая же мышка, но ей 7 лет, и единственная проблема - сломалось колёсико. Оценить эту модно только через пол года (хотя-бы), а пока что: приехала, в упаковке, работает как задумано.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Васо Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, маленькая, удобно тем у кого ладонь небольшая.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Федор К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышь отклик моментальный, задержка отсутствует для руки разве что маловата, но это дело привычки все кликается, все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
максим н.

Достоинства:


Комментарий:
мышка отличноя, 10 лет пользуюсь данной фирмой
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные впечатения на данный момент.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая мышка, всегда такую покупаю
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Lësya

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Морозов. Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь для ноутбука, да и для ПК подойдет, у кого маленькая ладонь. Беру всегда A4Tech. Отличное разрешение, подходит и для игр. Не «капризна» к поверхности коврика. Поставил на компьютер, сразу же определилась, установил драйвер и все работает. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
анна ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла мышка быстро. По размерам на среднию женскую ладонь. сделана качественно это сразу чуствуеться. кто пользовался этой фирмы х7 маленькой будет доволен .
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
4Tech всегда хорошие мышки делал.И продавцу спасибо-быстро пришло,упаковано,все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
К К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая качественная мышь, нареканий в работе нету
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошая. Единственное что не устраивает, размер маленький, под мужскую руку маловата, но привыкнуть можно.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка маленькая, не под мужскую руку. В остальном - норм, a4tech редко подводят.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
не требует замены батареек потому что проводная) уже третью покупаю себе в офис
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для маленькой ладони самое то, легкая и манёвренная мышь , рекомендую , всё работает .
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, маленькая, легкая, удобная мышь. Можно установить программку Screen capture tool и настроить функции кнопок мыши. Вид может показаться дешевым, как и качество, но, попробовав её в использовании и оценив функционал, на дешевизну внимание больше не обратите. Громкость нажатия кнопок средняя, не бесит, спящих в соседней комнате не будит. Любителям маленькой и функциональной мыши, без необходимости менять батарейки в неподходящий момент, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сказочная мышка, для тех у кого небольшие лапы. Она игровая считай - 7 кнопок и по коврику ездит легко.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь такими мышками много лет - соотношение цена/качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь не программируемая. Макросники проходим мимо.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрная, но мне пойдет. Будет как запасной вариант. Уменьшенная копия Х7.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Среднее .тонкий больно шнур
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Баклажан О.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка маленькая, неудобная, рука болит, после долгого использования. Хотя пользую предпочтительно а4. Отдал жене. У неё рука меньше.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Две дополнительные кнопки очень пригодились. Слушаю музыку на "Яндекс-музыке", у них там реклама чуть не после каждого трека. Одну дополнительную кнопку настроил для отключения/включения звука, а вторую — следующий трек. Очень удобно. Легко программируется. Не понял только, для чего нужно переключение 800/1000/1200/1600 DPI.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Небольшая (около 10см в длину и 6см в самом широком месте). Бралась на замену почти такой же старенькой, вышедшей из строя. Понравилось, что в отличии от той модели у этой более приятное матовое покрытие и покороче провод.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
для своих денег отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное работает, удобно что небольшая в женскую руку
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отправили быстро, всё отлично, мышь работает хорошо, по размеру маленькая но мне подходит.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это универсальное решение для пользователей, ценящих качество и удобство. Обладая классическим черным дизайном, она легко впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную работу без задержек, что особенно важно для требовательных задач. С весом всего 95 г, эта мышь обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени, не создавая излишнего напряжения в руке. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, что увеличивает её универсальность. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь A4TECH гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что будет полезно как для работы с документами, так и для игр. Надежность, эффективность и эргономичность делают эту мышь отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная мышь, но размер мелковат. Для работы в офисе не пойдет, зато удобно брать в дорогу
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень нравится данная мышка играю с такой уже около 9 лет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
можно сказать, пятёрка заочно. У меня точно такая же мышка, но ей 7 лет, и единственная проблема - сломалось колёсико. Оценить эту модно только через пол года (хотя-бы), а пока что: приехала, в упаковке, работает как задумано.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Васо Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, маленькая, удобно тем у кого ладонь небольшая.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Федор К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная мышь отклик моментальный, задержка отсутствует для руки разве что маловата, но это дело привычки все кликается, все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
максим н.

Достоинства:


Комментарий:
мышка отличноя, 10 лет пользуюсь данной фирмой
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Приятные впечатения на данный момент.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая мышка, всегда такую покупаю
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Lësya

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Морозов. Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь для ноутбука, да и для ПК подойдет, у кого маленькая ладонь. Беру всегда A4Tech. Отличное разрешение, подходит и для игр. Не «капризна» к поверхности коврика. Поставил на компьютер, сразу же определилась, установил драйвер и все работает. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
анна ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла мышка быстро. По размерам на среднию женскую ладонь. сделана качественно это сразу чуствуеться. кто пользовался этой фирмы х7 маленькой будет доволен .
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
4Tech всегда хорошие мышки делал.И продавцу спасибо-быстро пришло,упаковано,все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
К К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая качественная мышь, нареканий в работе нету
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошая. Единственное что не устраивает, размер маленький, под мужскую руку маловата, но привыкнуть можно.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка маленькая, не под мужскую руку. В остальном - норм, a4tech редко подводят.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
не требует замены батареек потому что проводная) уже третью покупаю себе в офис
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для маленькой ладони самое то, легкая и манёвренная мышь , рекомендую , всё работает .
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, маленькая, легкая, удобная мышь. Можно установить программку Screen capture tool и настроить функции кнопок мыши. Вид может показаться дешевым, как и качество, но, попробовав её в использовании и оценив функционал, на дешевизну внимание больше не обратите. Громкость нажатия кнопок средняя, не бесит, спящих в соседней комнате не будит. Любителям маленькой и функциональной мыши, без необходимости менять батарейки в неподходящий момент, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сказочная мышка, для тех у кого небольшие лапы. Она игровая считай - 7 кнопок и по коврику ездит легко.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь такими мышками много лет - соотношение цена/качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь не программируемая. Макросники проходим мимо.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрная, но мне пойдет. Будет как запасной вариант. Уменьшенная копия Х7.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Среднее .тонкий больно шнур
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Баклажан О.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка маленькая, неудобная, рука болит, после долгого использования. Хотя пользую предпочтительно а4. Отдал жене. У неё рука меньше.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Две дополнительные кнопки очень пригодились. Слушаю музыку на "Яндекс-музыке", у них там реклама чуть не после каждого трека. Одну дополнительную кнопку настроил для отключения/включения звука, а вторую — следующий трек. Очень удобно. Легко программируется. Не понял только, для чего нужно переключение 800/1000/1200/1600 DPI.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Небольшая (около 10см в длину и 6см в самом широком месте). Бралась на замену почти такой же старенькой, вышедшей из строя. Понравилось, что в отличии от той модели у этой более приятное матовое покрытие и покороче провод.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
для своих денег отличная мышка
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное работает, удобно что небольшая в женскую руку
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отправили быстро, всё отлично, мышь работает хорошо, по размеру маленькая но мне подходит.


Мышь A4Tech V-Track Padless N-70FX Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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