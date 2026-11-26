Мышь Defender USB MB-986
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%350 руб. 650 руб.
В наличии
Код товара: 496597
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
350 руб. -46%
650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
95
Описание товара Мышь Defender USB MB-986
Игровая подсветка. 7 цветов подсветки. Рифленое колесо прокрутки. Эргономичная форма. Прочная симметричная конструкция. Подходит для долгой работы. Кнопка смены разрешения.
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Игровая подсветка. 7 цветов подсветки. Рифленое колесо прокрутки. Эргономичная форма. Прочная симметричная конструкция. Подходит для долгой работы. Кнопка смены разрешения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender USB MB-986 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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