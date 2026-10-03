Мышь Defender BIT MB-205 BLACK (52205)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender BIT MB-205 BLACK (52205)
Defender Bit MB-205 silen это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса радиоканал, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от 2xAAA. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1200 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. Defender Bit MB-205 silen отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки. Цена мышки указана на данной странице. Корпус мыши изготовлен из качественного пластика окрашенного в черный цвет. Конструкция девайса продумана до мелочей и создана таким образом, чтобы обеспечить пользователю удобный охват ладонью руки и высокий уровень комфорта при использовании.
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