Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263)
Представляем универсальную мышь Defender — идеальный инструмент как для работы, так и для развлечений. Эта стильная голубая мышь обеспечивает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться и работать без ограничений. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Мышь оснащена бесшумными кнопками, которые обеспечивают тихую работу, что важно в офисной среде или при работе в общественных местах. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с графикой и играми. Подключение устройства возможно как проводным, так и беспроводным способом: выберите интерфейс Bluetooth или USB Type-A в зависимости от ваших предпочтений и потребностей в данный момент. Встроенный аккумулятор гарантирует долгую работу без необходимости частой подзарядки, а легкий вес в 60 грамм делает мышь практически незаметной в руке. Мышь Defender — это надежное и многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневных задачах.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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