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Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263)

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Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 1
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 2
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 3
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 4
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 5
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 6
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 7
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 8
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 9
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 10
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 11
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 12
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 13
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 14
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 15
Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 1
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 2
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 3
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 4
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 5
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 6
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 7
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 8
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 9
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 10
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 11
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 12
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 13
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 14
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 15
  • Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727496
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263)

Представляем универсальную мышь Defender — идеальный инструмент как для работы, так и для развлечений. Эта стильная голубая мышь обеспечивает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться и работать без ограничений. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Мышь оснащена бесшумными кнопками, которые обеспечивают тихую работу, что важно в офисной среде или при работе в общественных местах. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с графикой и играми. Подключение устройства возможно как проводным, так и беспроводным способом: выберите интерфейс Bluetooth или USB Type-A в зависимости от ваших предпочтений и потребностей в данный момент. Встроенный аккумулятор гарантирует долгую работу без необходимости частой подзарядки, а легкий вес в 60 грамм делает мышь практически незаметной в руке. Мышь Defender — это надежное и многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Мышь Defender Coda MB-261 blue (52263)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную мышь Defender — идеальный инструмент как для работы, так и для развлечений. Эта стильная голубая мышь обеспечивает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться и работать без ограничений. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Мышь оснащена бесшумными кнопками, которые обеспечивают тихую работу, что важно в офисной среде или при работе в общественных местах. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с графикой и играми. Подключение устройства возможно как проводным, так и беспроводным способом: выберите интерфейс Bluetooth или USB Type-A в зависимости от ваших предпочтений и потребностей в данный момент. Встроенный аккумулятор гарантирует долгую работу без необходимости частой подзарядки, а легкий вес в 60 грамм делает мышь практически незаметной в руке. Мышь Defender — это надежное и многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневных задачах.
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Отзывы


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