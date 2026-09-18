Мышь Defender Accura MM-935 красный (52937)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230179
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
56x33x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Defender Accura MM-935 красный (52937)
Беспроводная оптическая мышь Defender Accura MM-935. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Миниатюрный наноприемник можно хранить в корпусе мыши. Поверхность устойчива к царапинам. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
56x33x100
Страна производитель
Китай
Беспроводная оптическая мышь Defender Accura MM-935. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Миниатюрный наноприемник можно хранить в корпусе мыши. Поверхность устойчива к царапинам. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Accura MM-935 красный (52937) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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