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Мышь Oklick 185M Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 185M Black USB

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Мышь Oklick 185M Black USB - фото 1
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 2
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 3
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 4
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 5
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 6
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 7
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 8
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 9
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 10
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 11
Мышь Oklick 185M Black USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 8
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 9
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 10
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 11
  • Мышь Oklick 185M Black USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
360 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155652
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60x37x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Oklick 185M Black USB

Мышь Oklick — это надежный и доступный аксессуар для вашего персонального компьютера, идеально подходящий для повседневного использования. С классическим дизайном и черным цветом эта мышь легко впишется в любой рабочий интерьер. Вес устройства составляет всего 66 грамм, что делает его легким и удобным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее подходящей для работы с текстом, интернет-серфинга и других офисных задач. Простой симметричный дизайн специально создан для удобного хвата как правой, так и левой рукой, что добавляет универсальности и комфорта в использовании. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточное пространство для свободного перемещения на рабочем столе. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется их надежностью и четкой тактильной отдачей при каждом нажатии. Oklick предлагает отличное соотношение цены и качества, делая эту мышь прекрасным выбором для пользователей, ищущих простое, но функциональное устройство для повседневных задач.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 185M Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60x37x110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это надежный и доступный аксессуар для вашего персонального компьютера, идеально подходящий для повседневного использования. С классическим дизайном и черным цветом эта мышь легко впишется в любой рабочий интерьер. Вес устройства составляет всего 66 грамм, что делает его легким и удобным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее подходящей для работы с текстом, интернет-серфинга и других офисных задач. Простой симметричный дизайн специально создан для удобного хвата как правой, так и левой рукой, что добавляет универсальности и комфорта в использовании. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточное пространство для свободного перемещения на рабочем столе. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется их надежностью и четкой тактильной отдачей при каждом нажатии. Oklick предлагает отличное соотношение цены и качества, делая эту мышь прекрасным выбором для пользователей, ищущих простое, но функциональное устройство для повседневных задач.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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