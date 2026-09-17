Мышь Oklick 185M Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 185M Black USB
Мышь Oklick — это надежный и доступный аксессуар для вашего персонального компьютера, идеально подходящий для повседневного использования. С классическим дизайном и черным цветом эта мышь легко впишется в любой рабочий интерьер. Вес устройства составляет всего 66 грамм, что делает его легким и удобным в использовании на протяжении длительного времени. Мышь оборудована оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора. Это делает ее подходящей для работы с текстом, интернет-серфинга и других офисных задач. Простой симметричный дизайн специально создан для удобного хвата как правой, так и левой рукой, что добавляет универсальности и комфорта в использовании. Длина провода составляет 1.5 метра, что предоставляет достаточное пространство для свободного перемещения на рабочем столе. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется их надежностью и четкой тактильной отдачей при каждом нажатии. Oklick предлагает отличное соотношение цены и качества, делая эту мышь прекрасным выбором для пользователей, ищущих простое, но функциональное устройство для повседневных задач.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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