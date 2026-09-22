Мышь Defender Coda MB-261 black (52261)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Coda MB-261 black (52261)
Представляем универсальную беспроводную мышь Defender, идеального компаньона для пользователей, ценящих сочетание функциональности и комфорта. Эта мышь выполнена в стильном черном цвете и подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобный хват для всех пользователей. Defender может похвастаться внушительным радиусом действия беспроводной связи — до 10 метров, предоставляя свободу движений и удобство использования как на работе, так и дома. Подключение осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что делает устройство совместимым с различными устройствами и расширяет возможности его использования. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и чувствительность при управлении курсором. Defender также оснащена бесшумными кнопками, которые делают работу с ней максимально комфортной и ненавязчивой. Мышь имеет встроенный аккумулятор, что исключает необходимость постоянной замены батареек и позволяет дольше наслаждаться ее работой. При весе всего 60 граммов, она легка и проста в использовании, что дополнительно повышает комфорт при длительном использовании. Выберите надежность и эргономичность с мышью Defender, подходящей для самых разнообразных задач.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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