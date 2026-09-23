Мышь Defender USB MB-280 BLACK
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender USB MB-280 BLACK
Артикул № 854991 Defender Ultra Classic MB-280 представляет собой классическую проводную оптическую мышь симметричной формы, благодаря чему ее одинаково удобно использовать как правой, так и левой рукой. Корпус манипулятора выполнен из высококачественного пластика с покрытием Soft Rubber Skin, которое увеличивает сцепление с рукой и, соответственно, управляемость. Логотип на спинке подсвечивается 7 различными цветами. Посредством интерфейса USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Силиконовое рифленое колесо предлагает плавную прокрутку страницы. Длина провода составляет стандартные 1.5 метра, чего будет достаточно для удобного подключения даже к задним портам ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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