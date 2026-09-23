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Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231

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Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 1
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 2
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 3
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 4
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 5
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 6
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 7
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 8
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 9
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 10
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 11
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 1
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 2
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 3
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 4
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 5
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 6
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 7
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 8
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 9
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 10
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 11
  • Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
320 руб.  520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 618645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231
320 руб. -38%
520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231

Мышь проводная Defender Classic MB-230 с классическим дизайном, оптимальным для офисного использования. С помощью отдельной кнопки можно выбрать 4 режима разрешения. Рифленое силиконовое колесико не скользит при прокрутке. Мышь подходит для долгой работы, удобно лежит в ладони и обладает многофункциональным ПО.

Отзывы о товаре Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная Defender Classic MB-230 с классическим дизайном, оптимальным для офисного использования. С помощью отдельной кнопки можно выбрать 4 режима разрешения. Рифленое силиконовое колесико не скользит при прокрутке. Мышь подходит для долгой работы, удобно лежит в ладони и обладает многофункциональным ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Classic MB-230 Black 52231 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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