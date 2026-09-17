Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Ее минималистичный дизайн выполнен в элегантных красно-черных тонах, что добавляет современный штрих к вашему рабочему месту. Легкий вес в 49 г обеспечивает удобство и легкость движения, позволяя не испытывать усталости даже после долгих рабочих или игровых сессий. Мышь оборудована высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движения. Длина провода составляет 1.2 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного использования на любом столе. Особенная удобная функция этой модели — универсальный хват, подходящий как для правой, так и для левой руки, что делает мышь Oklick отличным выбором для всех пользователей, независимо от их доминирующей руки. Это надежное и доступное устройство станет верным помощником в ежедневной работе или учебе благодаря качественной сборке и функциональности.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Нет, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые
Теги товара: Для левшей
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