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МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) купить с доставкой в Москве
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МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420)

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МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 1
МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 2
МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 3
МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 1
  • МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 2
  • МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 3
  • МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
290 руб.  680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420)
290 руб. -57%
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420)

Игровая мышь, выполненная из современных материалов, стильная и функциональная.

Отзывы о товаре МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420)




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Описание
Игровая мышь, выполненная из современных материалов, стильная и функциональная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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