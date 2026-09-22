Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Standard MB-580B (52580) черный
Мышь DEFENDER — это универсальное решение для пользователей, ищущих надежность и комфорт в повседневной работе. Этот аксессуар выделяется своим стильным черным цветом и эргономичным дизайном, который подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство и гибкость в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и отзывчивое позиционирование курсора, что делает мышь DEFENDER идеальным выбором для различных задач — от простого серфинга в интернете до более сложных офисных приложений. Мышь подключается к устройству через провод длиной 1.8 метра, обеспечивающий свободу передвижения без потери сигнала. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает простое и быстрое соединение с большинством современных компьютеров и ноутбуков. С весом всего 70 грамм, эту мышь легко брать с собой на работу или учебу, она не займет много места в сумке и не станет обузой в поездках. Воплощение функциональности и удобства, DEFENDER станет надежным спутником в вашем повседневном цифровом мире.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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