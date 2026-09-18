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Мышь Gembird MOP-100 USB Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MOP-100 USB Black

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Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 1
Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 2
Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 3
Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 1
  • Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 2
  • Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 3
  • Мышь Gembird MOP-100 USB Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
290 руб.  550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Gembird MOP-100 USB Black
290 руб. -47%
550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Gembird MOP-100 USB Black

Проводная оптическая мышь для дома и офиса. Diligentia – высокоточное позиционирование курсора для использования с графическими редакторами Infinity strength – до 15 млн. нажатий. Comfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MOP-100 USB Black




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Проводная оптическая мышь для дома и офиса. Diligentia – высокоточное позиционирование курсора для использования с графическими редакторами Infinity strength – до 15 млн. нажатий. Comfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MOP-100 USB Black - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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