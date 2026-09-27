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Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)

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Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 1
Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 2
Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 1
  • Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 2
  • Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
300 руб.  620 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)
300 руб. -52%
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)

Эргономичная офисная проводная мышка, удобна для долгой работы. Силиконовое колесико, симметричная форма корпуса и возможность выбора оптимального разрешения для работы от 500 dpi до 1600 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная офисная проводная мышка, удобна для долгой работы. Силиконовое колесико, симметричная форма корпуса и возможность выбора оптимального разрешения для работы от 500 dpi до 1600 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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