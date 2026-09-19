Мышь Oklick 125M Black 1175317
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493026
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Oklick 125M Black 1175317
Oklick 125 M – удобная компьютерная мышь для тех, кто не хочет отвлекаться на дополнительные опции. Классическая симметричная форма манипулятора Oklick 125 M подойдет для использования любой рукой. Корпус мыши, выполненный из черного пластика, имеет ножки для беспрепятственного скольжения по любым поверхностям. Контур мыши изящно огибает глянцевая вставка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки предлагает дополнительное удобство при работе. Оптический сенсор разрешения (1200 dpi) гарантирует качественную работу с текстовыми и графическими приложения
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб. 620 руб.75 руб. в СплитМышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)
-
В наличииЦена 310 руб. 590 руб.78 руб. в СплитМышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитМышь Гарнизон GMW-440-3
-
В наличииЦена 320 руб. 650 руб.80 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 320 руб. 490 руб.80 руб. в СплитМышь Defender USB MB-280 BLACK
-
В наличииЦена 320 руб. 520 руб.80 руб. в СплитМышь Defender Classic MB-230 Black 52231
-
В наличииЦена 330 руб. 590 руб.83 руб. в СплитМышь Gembird MOP-425 Black
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитМышь Defender MB-055 BLACK (52055)
-
В наличииЦена 340 руб. 660 руб.85 руб. в СплитМышь Gembird MOP-430 черный,
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 красный (52937)
-
В наличииЦена 350 руб. 940 руб.88 руб. в СплитМышь Гарнизон GM-740G black
-
В наличииЦена 370 руб. 600 руб.93 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-285 черный
Oklick 125 M – удобная компьютерная мышь для тех, кто не хочет отвлекаться на дополнительные опции. Классическая симметричная форма манипулятора Oklick 125 M подойдет для использования любой рукой. Корпус мыши, выполненный из черного пластика, имеет ножки для беспрепятственного скольжения по любым поверхностям. Контур мыши изящно огибает глянцевая вставка. Широкое прорезиненное колесо прокрутки предлагает дополнительное удобство при работе. Оптический сенсор разрешения (1200 dpi) гарантирует качественную работу с текстовыми и графическими приложения
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Oklick 125M Black 1175317 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Oklick 125M Black 1175317