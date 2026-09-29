Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%280 руб. 530 руб.
В наличии
Код товара: 254431
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб. -47%
530 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, г.
90
Описание товара Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный
Мышь проводная Defender OPTICAL MB-160 – классическая беспроблемная модель черного цвета, идеально подходящая для работы в офисных приложениях и серфинга в интернете. Сенсорный светодиодный аксессуар функционирует с разрешением и точностью до 1000 dpi. Использовать мышь Defender OPTICAL MB-160 в матовом пластиковом корпусе можно и правой, и левой руками.
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Мышь проводная Defender OPTICAL MB-160 – классическая беспроблемная модель черного цвета, идеально подходящая для работы в офисных приложениях и серфинга в интернете. Сенсорный светодиодный аксессуар функционирует с разрешением и точностью до 1000 dpi. Использовать мышь Defender OPTICAL MB-160 в матовом пластиковом корпусе можно и правой, и левой руками.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Defender Optimum MB-160 чёрный - по цене 280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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