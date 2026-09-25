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Мышь Gembird MUSW-605 купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MUSW-605

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Мышь Gembird MUSW-605 - фото 1
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 2
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 3
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 4
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 5
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 6
Мышь Gembird MUSW-605 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 3
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 4
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 5
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 6
  • Мышь Gembird MUSW-605 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Gembird MUSW-605
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
85x52x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х12
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Gembird MUSW-605

Мышь беспроводная Gembird MUSW-605 в красно-сером корпусе из пластика является удачным решением для использования с ПК или ноутбуком. Компактное устройство оснащается оптическим светодиодным сенсором с поддержкой разрешения 1200 точек на дюйм (dpi). Сенсор уверенно работает на любой гладкой поверхности, например, на компьютерном столе. Связь с компьютером поддерживается через USB-ресивер по радиоканалу 2.4 ГГц. В беспроводной компьютерной мыши Gembird MUSW-605 использованы 3 классические клавиши с четким срабатыванием и долговечным механизмом. Устройством удобно управлять как правой, так и левой рукой благодаря симметричному дизайну корпуса. Питание мыши реализовано от батареек типа ААА (x2).

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-605




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
85x52x30
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Gembird MUSW-605 в красно-сером корпусе из пластика является удачным решением для использования с ПК или ноутбуком. Компактное устройство оснащается оптическим светодиодным сенсором с поддержкой разрешения 1200 точек на дюйм (dpi). Сенсор уверенно работает на любой гладкой поверхности, например, на компьютерном столе. Связь с компьютером поддерживается через USB-ресивер по радиоканалу 2.4 ГГц. В беспроводной компьютерной мыши Gembird MUSW-605 использованы 3 классические клавиши с четким срабатыванием и долговечным механизмом. Устройством удобно управлять как правой, так и левой рукой благодаря симметричному дизайну корпуса. Питание мыши реализовано от батареек типа ААА (x2).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Gembird MUSW-605 - по цене 260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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