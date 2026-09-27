Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 650702
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
37х65х117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)
Тип подключения: проводной Интерфейс подключения: USB Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка Тип сенсора: оптический Разрешение: 1000 dpi
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб. 530 руб.70 руб. в СплитМышь Defender Optimum MB-160 чёрный
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитМышь Gembird MOP-110 Black
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитМышь Gembird MOP-200
-
В наличииЦена 290 руб. 520 руб.73 руб. в СплитМышь Gembird MUSOPTI9-905U Black
-
В наличииЦена 290 руб. 570 руб.73 руб. в СплитМышь Defender Сyber MB-560L Black 52560
-
В наличииЦена 290 руб. 550 руб.73 руб. в СплитМышь Gembird MOP-100 USB Black
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитМышь ExeGate Professional Standard FG-10 Grey (EX298895RUS)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитМышь Defender Standard MB-580B (52580) черный
-
В наличииЦена 300 руб. 450 руб.75 руб. в СплитМышь Defender MB-530
-
В наличииЦена 300 руб. 680 руб.75 руб. в СплитМышьГарнизон GMW-420 black (GMW-420)
-
В наличииЦена 300 руб. 620 руб.75 руб. в СплитМышь Defender OMEGA MB-522 BLACK (52522)
-
В наличииЦена 310 руб. 590 руб.78 руб. в СплитМышь ExeGate EX279045RUS SR-9023
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
37х65х117
Страна производитель
Китай
Тип подключения: проводной Интерфейс подключения: USB Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка Тип сенсора: оптический Разрешение: 1000 dpi
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - стоимость товара 290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)