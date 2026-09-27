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Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)

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Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 1
Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 2
Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 3
Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
  • Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 1
  • Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 2
  • Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 3
  • Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
37х65х117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)

Тип подключения: проводной Интерфейс подключения: USB Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка Тип сенсора: оптический Разрешение: 1000 dpi

Отзывы о товаре Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
37х65х117
Страна производитель
Китай
Описание
Тип подключения: проводной Интерфейс подключения: USB Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка Тип сенсора: оптический Разрешение: 1000 dpi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender DELTA MM-523 BLACK (52523) - стоимость товара 290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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