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Мышь Gembird MOP-110 Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MOP-110 Black

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Мышь Gembird MOP-110 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мышь Gembird MOP-110 Black
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Gembird MOP-110 Black

Мышь проводная Gembird MOP-110 оборудована оптическим светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi для плавного скольжения и точного наведения курсора. При подключении модели используется 1.5-метровый кабель с выходом USB Type-A. Gembird MOP-110 заключена в пластиковый корпус черного цвета. Матовое покрытие отталкивает загрязнения и не допускает проскальзывание ладони. Форма удобна для захвата аксессуара правой и левой ладонью. Удобство при навигации по сайтам Интернета и просмотре файлов создает колесо прокрутки.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MOP-110 Black




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Gembird MOP-110 оборудована оптическим светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi для плавного скольжения и точного наведения курсора. При подключении модели используется 1.5-метровый кабель с выходом USB Type-A. Gembird MOP-110 заключена в пластиковый корпус черного цвета. Матовое покрытие отталкивает загрязнения и не допускает проскальзывание ладони. Форма удобна для захвата аксессуара правой и левой ладонью. Удобство при навигации по сайтам Интернета и просмотре файлов создает колесо прокрутки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Gembird MOP-110 Black - по цене 280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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