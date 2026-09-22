Мышь Raskat M015
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M015
**Мышь Raskat M015** Компьютерная мышь Raskat M015 — это надёжное и удобное устройство, которое станет вашим верным помощником в работе и развлечениях. **Преимущества:** * **Оптический сенсор.** Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. * **Эргономичный дизайн.** Благодаря эргономичному дизайну, мышь удобно лежит в руке и не вызывает усталости даже при длительном использовании. * **Простота подключения.** Мышь легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов. * **Совместимость.** Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS, что делает её универсальным выбором для большинства пользователей. Мышь Raskat M015 подойдёт как для работы, так и для игр. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и удобное устройство по доступной цене.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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