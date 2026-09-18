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Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black

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Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 1
Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 2
Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 3
Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 1
  • Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 2
  • Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 3
  • Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
290 руб.  520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black
290 руб. -44%
520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black

Проводная оптическая мышь для дома и офиса. Удобная форма для правой и левой руки. Надежные сенсоры, подходящие для решения офисных и домашних задач. Высокая производительность и точность. Увеличенное разрешение. Улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Проводная оптическая мышь для дома и офиса. Удобная форма для правой и левой руки. Надежные сенсоры, подходящие для решения офисных и домашних задач. Высокая производительность и точность. Увеличенное разрешение. Улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MUSOPTI9-905U Black - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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