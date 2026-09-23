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Мышь Гарнизон GMW-440-3 купить с доставкой в Москве
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Мышь Гарнизон GMW-440-3

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Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 7
Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
розовый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 1
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 2
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 3
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 4
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 5
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 6
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 7
  • Мышь Гарнизон GMW-440-3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Гарнизон GMW-440-3
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
розовый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
61x39.5x98.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Гарнизон GMW-440-3

Мышь беспроводная Гарнизон GMW-440-3 в черно-розовом компактном корпусе укомплектована USB-ресивером, связь с которым поддерживается по радиоканалу 2.4 ГГц на расстоянии до 10 м. С его помощью устройство присоединяется к порту компьютера или ноутбука. В мыши предусмотрен светодиодный оптический сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi, который гарантирует точный контроль над курсором и стабильно работает на различных гладких поверхностях. Компьютерная мышь Гарнизон GMW-440-3 оснащается в общей сложности 3 классическими клавишами с легким и четким срабатыванием. Благодаря симметричному дизайну корпуса модель является удобной для управления как правой, так и левой рукой. Мышь работает от батареек типа ААА (x2).



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Гарнизон GMW-440-3




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Мышь
Для геймеров
нет
Назначение
для ПК
Цвет
розовый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
61x39.5x98.6
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Гарнизон GMW-440-3 в черно-розовом компактном корпусе укомплектована USB-ресивером, связь с которым поддерживается по радиоканалу 2.4 ГГц на расстоянии до 10 м. С его помощью устройство присоединяется к порту компьютера или ноутбука. В мыши предусмотрен светодиодный оптический сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi, который гарантирует точный контроль над курсором и стабильно работает на различных гладких поверхностях. Компьютерная мышь Гарнизон GMW-440-3 оснащается в общей сложности 3 классическими клавишами с легким и четким срабатыванием. Благодаря симметричному дизайну корпуса модель является удобной для управления как правой, так и левой рукой. Мышь работает от батареек типа ААА (x2).


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Гарнизон GMW-440-3 - по цене 310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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