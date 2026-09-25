Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 1
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 2
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 3
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 4
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 5
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 6
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный

Мышь Acer – это универсальное устройство, сочетающее в себе простоту и удобство. Созданная для использования как правой, так и левой рукой, она подходит для различных задач, будь то работа, учеба или отдых.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это универсальное устройство, сочетающее в себе простоту и удобство. Созданная для использования как правой, так и левой рукой, она подходит для различных задач, будь то работа, учеба или отдых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW136 (ZL.MCEEE.01A) черный - по цене 360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...