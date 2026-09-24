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Мышь Gembird MOP-430 черный, купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MOP-430 черный,

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Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 1
Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 2
Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 3
Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 4
Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 5
Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 1
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 2
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 3
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 4
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 5
  • Мышь Gembird MOP-430 черный, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
340 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653513
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Gembird MOP-430 черный,

Мышь проводная Gembird MOP-430 – простая и функциональная модель для работы весом 95 г с размерами 6.2x3.8x11.6 см. Устройство оснащено черным корпусом из матового пластика с симметричным дизайном. Это позволяет использовать данную мышь для хвата любой рукой. Устройство Gembird MOP-430 имеет 4 кнопки управления: 2 стандартные, колесико с кнопкой, для смены режима датчика. Вы можете использовать чувствительность 1000 или 1600 dpi, выбирая наиболее удобную для вас скорость движения мыши. Устройство подключается к ПК с помощью кабеля длиной 1.8 м с разъемом USB.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MOP-430 черный,




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь проводная Gembird MOP-430 – простая и функциональная модель для работы весом 95 г с размерами 6.2x3.8x11.6 см. Устройство оснащено черным корпусом из матового пластика с симметричным дизайном. Это позволяет использовать данную мышь для хвата любой рукой. Устройство Gembird MOP-430 имеет 4 кнопки управления: 2 стандартные, колесико с кнопкой, для смены режима датчика. Вы можете использовать чувствительность 1000 или 1600 dpi, выбирая наиболее удобную для вас скорость движения мыши. Устройство подключается к ПК с помощью кабеля длиной 1.8 м с разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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