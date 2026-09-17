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Мышь Oklick 305M Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 305M Black USB

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Мышь Oklick 305M Black USB - фото 1
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 2
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 3
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 4
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 5
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 6
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 7
Мышь Oklick 305M Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 6
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 7
  • Мышь Oklick 305M Black USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
360 руб.  600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155564
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
50x40x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
85

Описание товара Мышь Oklick 305M Black USB

Мышь Oklick 305M – классическая проводная модель, подключающаяся к компьютеру через порт USB и способная работать без драйверов. Симметричная форма позволяет управлять ею как правой, так и левой рукой. Плавные изгибы корпуса помогают надежно удерживать гаджет при резких движениях и делают длительную работу комфортной. Мышка подходит для работы с любыми приложениями, включая игры, браузеры, текстовые и графические редакторы. Она снабжена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 305M Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
50x40x120
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick 305M – классическая проводная модель, подключающаяся к компьютеру через порт USB и способная работать без драйверов. Симметричная форма позволяет управлять ею как правой, так и левой рукой. Плавные изгибы корпуса помогают надежно удерживать гаджет при резких движениях и делают длительную работу комфортной. Мышка подходит для работы с любыми приложениями, включая игры, браузеры, текстовые и графические редакторы. Она снабжена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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